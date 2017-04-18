Başkan Çakır 2016 Yılı Faaliyet Raporu ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını yaptığı 3. Birleşimle tamamladı.



Meclis toplantısı 3'üncü birleşim, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Geçmiş toplantıya ait karar özetinin oylanmasının ardından, ilk madde olarak Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi.



2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Meclis Başkanlığını Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs'e devreden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, faaliyet raporu ile ilgili kısa bazı bilgiler verdi. Büyükşehir sürecinden sonra Malatya'nın geleceğine yönelik vizyonel bir bakış açısıyla, Malatya'nın daha sağlıklı kentleşmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Çakır, altyapı sorunlarının çözümünün yanı sıra yaşam kalitesini yükseltecek mekanların oluşturulması için çaba sarf ettiklerini söyledi.



"Güzel bir şehir ortaya çıkaracağız"



Malatya'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, 9 bin yıllık bir tarihe sahip şehir olduğunu kaydeden Çakır, "Malatya'nın geçmişinden ilham alarak, geleceğini de planlayarak güzel bir şehir ortaya çıkaracağız" dedi.



İmar, jeolojik, ulaşım ve turizm gibi ana planların büyük ölçüde tamamlanarak, projelerin bu planlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Çakır, özetle şunları söyledi:



"Altyapılarda en az 50 yıl kentimizin geleceğini planlayarak, bu çalışmalar başlatıldı. Planlamalar noktasındaki çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Kırsalı da dikkate alarak yollar üzerinde önemli planlamalar yapıldı. 2016 yılı içerisinde kırsalda 922 km yol çalışması yaptık. 402 km satih kaplama, stabilize yol yapıldı. 149 km yeni yol açıldı. 470 km de yol genişletme çalışmaları yapıldı. 21 köprü tamamlandı. 15 büyük menfez yapıldı. Bu alanda önemli yatırımlara imza atılmış oldu.



Kent merkezinde de kente değer katacak, prestijini yükseltecek, ulaşım akslarını rahatlatacak, bulvar çalışmaları yaptık. Güney ve Kuzey Kuşak yolu, Tecde - MAŞTİ arasındaki 50 mt'lik yol, Tecde - Yeşilyurt yolu, Fahri Kayahan Bulvarında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 2017 yılında da bunlara ekleyeceğimiz prestij caddelerimiz olacak. Malatya'nın önemli caddelerini prestij caddesine dönüştüreceğiz."



"Birçok proje devam ediyor"



1 yıl içerisinde birçok projenin tamamlanarak hizmete girdiğini, sosyal, kültürel ve sportif alanda onbinlerce vatandaşın faydalandığını ve 2016 yılında başlanan birçok projenin de devam ettiğini kaydeden Çakır, bu projeler içerisinde Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nın yüzde 75, Köy Garajı'nın yüzde 98, Yazıhan Kültür Merkezinin yüzde 67, Sancaktar Mezarlık tadilatının yüzde 80, Arapgir İlçe Parkının yüzde 98, Tabiat Parkı ikinci etabın yüzde 51 oranında tamamlandığını kaydetti. Çakır ayrıca, Erkenek Kültür Merkezi, Yeniköy Konağı, Tohma Kültür Merkezi, Kozluca Kültür Merkezi'ne de başlandığını söyledi.



Çakır, "2017 yılında da yapmış olduğumuz bütün çalışmalarımızı artırarak yapımına devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız sırasında hem idari personelimize, hem de meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın 2016 yılı faaliyet raporu ile ilgili verdiği bilgilerin ardından, faaliyet raporu hakkında muhalefet adına söz alan meclis üyesi Günnur Tabel, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bazı görüş ve önerileri dile getirerek, bazı çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini söyledi.



"İnsana dokunan hizmetler yapıldı"



Daha sonra söz alan ilçe Belediye Başkanları ise Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle kırsal bölge ve mahallelerde insana dokunan birçok hizmet yapıldığını dile getirerek,"İlçelerinin her karşında Büyükşehir Belediyesinin hizmeti var. Bu hizmetlerinden dolayı sayın Başkan nezdinde ekibine teşekkür ediyoruz" dediler.



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporu yapılan oylama sonucunda kabul edildi.



"H ticari plaka ücret tarifesi taksit sayısı arttırıldı"



Gündem maddeleri arasında yer alan halk otobüsü dönüşüm projesi kapsamında H ticari plaka ücret tarifesinde işletme izin belgesi ücretinin 48 taksitten 72 taksitte ödenmesi hakkındaki karma komisyon raporu doğrultusunda kabul edildi.



"Konferans Salonu resmi kurumlara ücretsiz"



Yine gündem maddeleri arsında yer alan Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunun resmi kurumların kar amaçlı olmayan faaliyetlerinde ücret alınmaması hakkındaki plan bütçe komisyonu raporu oylanarak kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda resmi kurumlar, kar amaçlı olmayan faaliyetlerinde Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunu 3 saate kadar ücretsiz kullanabilecekler. 3 saatten fazla süren etkinlikler için ise resmi kurumlar 2017 yılı ücret tarifesinden ödemeye tabi tutulacaklar.



Nisan Ayı Toplantısının 3. Birleşiminde gündemde bulunan imar ağırlıklı diğer maddelerin birçoğu görüşülerek karara bağlanırken, bir kısmı da ilgili komisyonlara havale edildi.



Mayıs ayı toplantısı



Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını 10 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de yapacak. - MALATYA