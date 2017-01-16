Başkan Cahan, Yolların Kaptanları ile Buluştu

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, S.S Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ziyarette bulundu.



Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimi ve şoförlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, şoförlerle sohbet ederek fikir alış verişinde bulundu. Şehir içi ve şehir dışı yollarda büyük hizmetler yapıldığından bahsedilen toplantıda, Uşak'ın trafik sıkıntısını çözecek projelerle ulaşım probleminin en aza indirileceğine değinildi. Yapılan ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ ve Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Seyhan Mıdık'da hazır bulundu.



Burada bir açıklama yapan Başkan Cahan, "Uşak'ımızı yaşanabilir bir kent haline getirmek adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Şehrimizi Türkiye'de parmakla gösterilen bir il yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güzel ve başarılı bir yönetimle hemşehrilerimizin mutlu olduğu işler yaptık. Şehrimizin her noktasını en güzel hale getirmek adına ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



Şehir içi ve şehir dışı yollar yapımında büyük işler yapıldığının altını çizen Başkan Cahan, "Kentimizde dev projelere imza attık. Bunun yanında sorunları kökten bitirecek mega projelerin çalışmalarına da başladık. Özellikle siz şoförlerimizi yakından ilgilendiren projelerimizden Kuzey ve Güney Çevre yollarımızı trafiğe açtık. 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağımız gayet rahat ve kullanışlı bir şekilde halkımızın hizmetine sunduk. Stadyum Önü Battı Çıktı Projesi çalışmamızın bitirilmesine de sayılı günler kaldı. Dörtyol-Bölme arası yolumuzu da alt yapısıyla düzenledik ve kaliteli hale getirdik. Şehir içi yollarımızda yaptığımız düzenlemelerle de trafik sıkıntısını çözdük. Bundan sonra da ilimizin hak ettiği değeri bulması adına çalışmalarımız sürecek" dedi.



Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Seyhan Mıdık ise, "Başkanımızın yollar konusunda yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan. Kendisi her zaman şikayet ve önerilerimizi de dikkate alarak ilgili tüm birimleriyle yanımızda oluyor. Başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - UŞAK