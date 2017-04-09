Başkan Cahan, Usta Ciritçilere Taş Çıkarttı

UŞAK'ta ata sporu ciritte Türkiye şampiyonluğu için çalışmalarına devam eden atlı cirit takımlarına destek veren AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, ata binerek eline aldığı ciritle zorlu bir maç yaptı. Cirit takımlarının yaptığı dostluk maçında, at üstünde mücadele eden Başkan Cahan, takımına 3 puan kazandırdı.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Belediyesi Atlı Cirit ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sahada, usta cirit sporcuları ile bir araya geldi. Başkan Cahan, buradaki dostluk maçında oynadığı cirit ve performansı ile seyircilerden tam not aldı. Geçen yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Uşak cirit takımının Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatan Başkan Cahan, bu yıl hedefin şampiyonluk olduğunu ifade ederek ciridin bir kültür olduğunu, Uşak'ta onlarca kulübün özveri ve gayretleriyle yaşatıldığını söyledi. Başkan Cahan, "Ata sporumuzun belli bir noktaya gelmesi ve diğer dallar gibi daha fazla ilgi görmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sadece cirit değil, aynı zamanda biniciliğin yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu noktada cirit ehli ve duayeni isimlere ihtiyacımız var. Birliktelik ruhuyla cirit sporunu daha üst noktalara taşımamız gerekiyor. Ciridin nostaljide kalmasını istemiyoruz. Milli bilinç için dil, din, yemek, kültür ve sanat yapıları büyük önem taşıyor. Güreş, okçuluk ve cirit bizim değerlerimiz arasındadır. Bu değerlerimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin görevidir. Uşak'ta cirit büyük ilgi görüyor fakat biz daha fazla kitleye ulaşmak istiyoruz. Futbol, basketbol ve diğer dallar gibi cirit de ulusal ve uluslararası arenada daha fazla destek ve ilgi görsün istiyoruz" dedi.



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