Başkan Cabbar'a Ziyaret

Ankara Develililer Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Cabbar'a Ziyaret

Ankara Develililer Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ankara Develililer Derneği Başkanı Şaban Üzümlükaya oğlu Hasan Üzümlükaya ve Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy yer aldı. Başkan Cabbar, hemşehrilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

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