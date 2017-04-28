Başkan Büyükkılıç, "Vatandaşlara Melikgazili Olmayı Fark Ettiriyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesine ikametgah eden vatandaşlara hizmet sunarak Melikgazili olmayı fark ettirdiklerini söyledi.



kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyacına istinaden



Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan arsaları kuma kurum ve kuruluşlarına tahsis ederek hizmet yapılmasına vesile olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu olduğunu yatırım ve hizmetleri ile her zaman deklare etmektedir. Bu çalışmalardan dolayı iki kez HAYIRSEVERLİK ÖDÜLÜ almıştır. Eğitime sadece sözde değil özde yatırımlar ile şehrimizde eğitim kalitesini yükselttiğimiz gibi genel sınavlara öğrencilerin daha çok puan almasına hem kurslarımız hem de hizmetleriniz ile katkı sağlıyoruz. Şimdi de Eskişehir Bölgesinde 24.650 m alanı Eğitimin hizmetine tahsis edeceğiz. Çünkü sınıfları 25 -30 öğrenciden 20'lere düşürmek zorundayız. Bunun için belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz"dedi.



Meclis Kararı ile sağlık, emniyet ve eğitim hizmetine sunuluyor



Melikgazi İlçe sınırları içerinde ihtiyacı bulunan kamu kurum ve kuruluşların taleplerinin Belediye Meclisinde değerlendirildiğini ve meclis karar ile tahsis edildiği ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis Kararı ile bölge halkının hizmetine sunulan binaların sağlık, eğitim ve güvenlik amacı ile hizmet verdiğini kaydetti.



eğitime destek ve hizmet



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Eskişehir bölgesindeki alanın okul olarak kullanılmasına tahsis edilmesinin bir bakıma eğitime destek ve hizmet olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ