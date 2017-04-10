Başkan Büyükkılıç Polis Teşkilatı'nın 172. Yılını Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Önemli görevleri başarıyla yerine getiren polis teşkilatımıza müteşekkiriz" dedi.



Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü olmasından dolayı Yıldırım Beyazıt Polis Merkezini ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, merkezde görev yapan polis memurları ile sohbet ederek, emniyet teşkilatında görev yapan her kademedeki çalışanların 10 Nisan polis günlerini kutladığını söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, mesajında, 1845 tarihinin Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir nokta olduğunu belirterek, bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilatın 10 Nisan 1845'den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve emniyet teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edildiğini kaydetti. Türk Polisinin, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç; "Polis teşkilatımız her geçen gün gelişen ve değişen şartlar altında sürekli kendilerini geliştirmektedirler. Emniyet teşkilatımız, sadece adi suçlarla değil, ülkemizi parçalamak isteyen vatan hainleriyle de canları pahasına mücadele etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren polis teşkilatımıza müteşekkiriz. Bu vesile halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan emniyet teşkilatının tüm mensuplarının 172.'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakar polislerimiz ve bütün teşkilat mensuplarının çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



Polis merkezindeki memurlara baklava ikram eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KAYSERİ