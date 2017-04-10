Başkan Büyükkılıç Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Öğrencileri ile Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Kariyer Günleri" toplantısına katılarak öğrencilik yılları ve mesleği hakkında öğrenciler ile sohbet etti.



Öğrencilerinin düzenlemiş olduğu bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini çünkü eğitime önem verdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri etkinlikleri ile lise öğrencilerine Develi İlçesinin bir köyünden zamanın getirmiş olduğu tüm zor şartlara rağmen tıp fakültesine gidilebildiğini ve demokrasinin güzel bir örneği ile halk tarafından seçilerek belediye başkanı olunabileceğini anlattı.



Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Kaya ile toplantıdan önce okul binası ve sınıfları gezen Başkan Büyükkılıç, "Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerin düzenlemiş olduğu Kariyer Günlerinin bu ayki konuğu olmaktan son derece mutlu oldum. Melikgazi ilçesinde okuyan öğrenciler çok şanslı çünkü Kayserililer eğitime ve öğretime büyük önem vermektedir. Her bir eğitim yuvası bir hayırseverin ismini taşımaktadır., Milli Eğitimin tüm olanakları sergiliyor ve belediye olarak da bu bütünlüğü hizmet ediyoruz. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile ufuklarını açıyor, meslekler hakkında bilgiler ediniyor ve geleceklerini planlıyor. Sizler şanslı bir nesilsiniz. Devletimiz ve yerel yöneticiler olarak bizler öğrencilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Sizlere de sadece çalışmak düşüyor. Çünkü sizlerden başta aileniz ve bu millet çok şeyler bekliyor. Türkiye'yi 2023 hedefine ulaştıracak olan siz gençlerimizsiniz" dedi.



KARİYER GÜNLERİN konuğu Memduh Büyükkılıç katılımcı öğrencilerin sorularına kendi yaşamından örnekler vererek cevaplandırdı ve öğrencilerle ayrı ayrı sohbet ederek tecrübelerini ve anılarını paylaştı.



Başkan Memduh Büyükkılıç, "Gençlerimizle bizleri bir araya getiren bu güzel organizasyondan dolayı Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesinin çok değerli yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ