Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'nin Eğitimdeki Başarısının Artması Tesadüf Değildir"

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sakin Terzi, Melikgazi Yurt Müdürü Bircan Aydemir, Gevher Nesibe Yurt Müdürü Gönül Özaksun; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, eğitime ve eğitimciye vermiş olduğu önem ve destekten dolayı teşekkür ettiler.



Melikgazi Belediyesi'nin eğitim alanında yapmış olduğu yatırımların tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve bir eğitimci olarak Melikgazi'de görev yapıyor olmaktan dolayı çok şanslı olduğunu belirten Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sayın Sakin Terzi "Kredi Yurtlar Kurumu olarak ilgili Melikgazi Belediyemizden hangi talebimiz olduysa anında yerine getirildi. Yurt binalarımız bu şehre gelen öğrencilerimiz bir konaklama yerinden öte bir aile evi gibi yapılan hizmetler ile çehresi değişti. Başkanımıza ve ekibine okulumuz yöneticileri ve üniversiteli gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Son yıllar da şehrimizde eğitimin başarı oranı yükselmiştir. Bu bir tesadüf değildir. Özellikle belediyelerin eğitime vermiş olduğu destek, katkı ve yatırımların bir sonucudur. Hatta yapılan parklar, sosyal tesisler, bakımlı yollar ve çevre öğrenciler üzerinde olumlu etki yaparak motivasyonları yükseltmektedir" dedi.



Eğitimin ve Eğitimcinin Yegane Dostu ve Destekleyicisi bir belediye olarak uzun yıllardır yapılan yatırım ve projelerle bunu kanıtladıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak eğitim hizmetleri ve yatırımları ön planda olduğu çünkü geleceğe güven ile bakmak isteyen toplumların eğiteme önem vermesi gerektiğini söyledi.



Başkan Memduh Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:



"Biz, geleceğe yatırımın en önemli yatırım olduğu düşüncesinden hareketle eğitime ve eğitimciye yapılan yatırımları önemsiyoruz. Şehrimizde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu Yöneticilerin bu ziyaretleri bizleri mutlu etmiştir. Yurt binası için arsa tahsisi yaptık ve yapmaya devam ederiz Hatta gerekir ise Yurt binası yaparak hizmete sunarız. Yeter ki tahsil için şehrimize gelen ve adeta turizm elçilerimizi eğitimlerini huzur, güven, sağlık ve modern binalarda gerçekleştirsinler. Bu da ayrı anlayış ve hizmetten yararlanma şekledir. Çocuklarımızın ve ailelerinin bizlere olan güvenlerine layık olabilmek için daha çok gayret göstereceğiz Çünkü biz gençlerimizin her zaman yanlarındayız ve onlara hizmet etmeyi seviyoruz. Nezaketlerinden dolayı çok değerli müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" - KAYSERİ