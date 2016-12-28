Başkan Büyükkılıç'a Gürpınar İlkokulu'ndan Teşekkür Plaketi

Gürpınar İlkokulu Müdürü Zeynel Aslan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, eğitime ve eğitimciye vermiş olduğu önem ve destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.



Melikgazi Belediyesi'nin eğitim alanında yapmış olduğu yatırımların tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve bir eğitimci olarak Melikgazi'de görev yapıyor olmaktan dolayı çok şanslı olduğunu belirten Okul Müdürü Zeynel Aslan, "Okulumuzla ilgili Melikgazi Belediyemizden hangi talebimiz olduysa anında yerine getirildi. Okulumuzun çehresi değişti. Başkanımıza ve ekibine okulumuz öğretmen ve öğrencileri adına teşekkür ediyorum" dedi.



Eğitimin ve eğitimcinin yegane dostu ve destekleyicisi bir belediye olarak uzun yıllardır yapılan yatırım ve projelerle bunu kanıtladıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Biz geleceğe yatırımın en önemli yatırım olduğu düşüncesinden hareketle eğitime ve eğitimciye yapılan yatırımları önemsiyoruz. Gürpınar İlkokulu ziyaretimizde okulumuzun eksiklerini gördük ve hızlı bir şekilde bu haklı taleplerini yerine getirdik. Yenilenen öğretmenler odası, dış cephe yalıtım ve boyama, çeşme tamiratı, bazalt kaplama yürüyüş yolları ve daha birçok hizmeti yerine getirdiğimiz okulumuzun çok değerli müdürü büyük bir tevazu göstererek ve bizlere teşekkür plaketi takdim etti. Bu teşekkür plaketi çalışmalarımıza şevk katacaktır. Gürpınar İlk ve Ortaokulumuzun sevgili öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, güvenlerine layık olabilmek için daha çok gayret göstereceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ