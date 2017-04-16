Başkan Bulutlar, Referandum Oyunu Kullandı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Cumhurbaşkanlığı sitemi ve anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.



Başkan Bulutlar, Sabah ilk iş olarak Palandöken ilçesi Yenişehir Turgut Özal Ortaokulu'na geldi. Başkan Bulutlar, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra oyunu kullandı. Daha sonra ilçede bulunan okulları gezen Başkan Bulutlar, tüm sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Sandık görevlilerinden oy kullanım oranlarıyla ilgili bilgi alan Bulutlar, "Referandum sonucu Erzurum'a ve Türkiye için iyi olur inşallah. Rabbim yardımcımız olsun" dedi. - ERZURUM