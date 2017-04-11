Başkan Bulutlar'dan Als Hastası Polis Memuruna Sürpriz

Emniyet Teşkilatı'nda tam 21 yıl görev yaptıktan sonra amansız bir hastalığa yakalanarak yatağa mahkum olan polis memuruna Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar sürpriz yaptı.



Bulutlar, ALS hastalığı sebebiyle yürüme yeteneğini de kaybeden polis memuru Bahattin İnci'yi evinde ziyaret etmekle kalmadı, bir de akülü araç hediye etti.



Aslen Erzurumlu olan Bahattin İnci, Emniyet Teşkilatı'nın çatısı altında 21 yıl görev yaptı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çalışan ve 21 yıllık polis memuruyken ALS hastalığına yakalanan Bahattin İnci, bir süre sonra çok sevdiği mesleğine veda etmek zorunda kaldı. Malulen emekliye ayrılan ve Erzurum'a yerleşerek amansız hastalıkla mücadele eden Bahattin İnci'nin kapısını bugün Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar çaldı. Polis Haftası münasebetiyle İnci'yi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bulutlar, Dadaş polise bir de akülü araç hediye etti. Hastalığı yüzünden yürüme yeteneğini kaybeden İnci'nin akülü araç sayesinde istediği zaman dışarıya rahatlıkla çıkabileceğini söyleyen Başkan Bulutlar, İnci ailesinin adeta imdadına yetişti.



Evinde ziyaret ettiği Bahattin İnci ile bir süre sohbet eden Bulutlar, "Yöneticilik sadece koltuk işgal etmekle olmaz. Bir yönetici, insanların dertleriyle dertlenemediği müddetçe yönetici değildir" dedi.



Palandöken Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi olan herkesin yanında olduklarını ve hizmet anlayışlarının temelini insanın oluşturduğunu ifade eden Bulutlar, 21 yıl polis memurluğu yapmış olan Bahattin İnci'ye, "Her zaman yanınızdayım, bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.



Bahattin İnci de, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek, "Vefa meğerse ne güzel şeymiş. Sayın Başkanımız bize bu duyguyu yaşattı, kendisine şükran dileklerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ilçede ikamet eden engellilerin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında 7/24 hizmet yapan ve özel olarak dizayn edilmiş bir araç tahsis etmiş ve engelli vatandaşların gönlünde taht kurmuştu. - ERZURUM