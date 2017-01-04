Başkan Bulutlar "Bizim Asıl Amacımız Dualarını Alabilmek"

Müftü Solakzade Mahallesi Yıldız Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret etti.



Dernek Başkanı Ferdi Yılmaz, Caminin temizliği, çevre düzenlemesi ve bahçe içerisinin yapılması ve caminin alt kısmında yeni yapılan taziye evinin yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Bulutlara plaket vererek, teşekkür ettiler. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Palandökenin görülebilecek ender ilçelerinden birisi olduğunu belirtti. Bu güzel memlekete güzel hizmet ve işler yapmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Başkan Bulutlar,"Eğitim kurumları gibi insanlarımızın yoğunluğuna sahip ibadethanelere de destek vermeye gayret sarf ediyoruz. Gerek okullarımızda, gerek camilerimizde, gerekse mahallelerimizde elimizden geldiği kadarıyla, bütçemizin elverdiği ölçüde küçük de olsa katkılarımızın olmasını istiyoruz. Buna özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Yıldızkent semtin de Yıldız camimize yeni bir çevre düzenlemesi yaptık. Bahçesini sil baştan yeniden yaptık. Temizliğini her yıl iki defa yapıyoruz. Son olarak camimizin kullanılmayan alt kısmında bilgi ve taziye evi yaparak hizmete açtık. Sağ olsunlar Mahalle muhtarımız, cami imamı ve dernek başkanımız ile birlikte ziyaretimize gelerek teşekkür ettiler. Bu teşekkürleri bizler için çok önemli çünkü bu teşekkürler yaptığımız işin doğruluğunu gösteriyor. Camimizde namaz kılarken hemşehrilerimizin 'bu hizmetleri yapanlardan Allah razı olsun' diyerek dua ettikleri zaman aslında teşekkürlerin ve ödüllerin en güzelini almış oluyoruz. Bizim asıl amacımız dualarını alabilmek" diye konuştu.



Daha sonra M. Solakzade Mahallesi Yıldız Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ferdi Yılmaz, Dernek Başkan Yardımcısı Fikrettin Demir, Mahalle Muhtarı Mücahit Uçar, cami imamı Samet Yüzügüldü, Belediye Başkanı Bulutlara plaket takdim ettiler. - ERZURUM