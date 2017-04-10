Başkan Bulutlar '16 Nisan'ı Çok İyi Değerlendirmeliyiz'

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, referandum çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatmaya devam ediyor.



16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması öncesi çalışmalarını hızlandıran Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Bulutlar, yeni sistemin kazanımlarını anlatıyor.



"BU ÖNEMLİ FIRSATI KAÇIRMAYALIM"



Vatandaşlara neden evet demeleri gerektiğini en ince detayına kadar anlatan Başkan Bulutlar, "AK Parti iktidarı ve belediyeleri olarak kuruluş felsefemiz insana hizmet, Hakka hizmet. Bu iki kelimeyi kendimize düstur edindik. Türkiye çok önemli bir süreçten geçmekte ve tarihi günler yaşamaktadır. 16 Nisan bizim için aziz milletimizin geleceği için çok önemli, aynı medeniyeti ve maneviyatı paylaştığımız yüz milyonlarca insan için çok önemli bir gün. Ülkemizin güçlü yarınlara daha hızlı taşınması için referandum çok önemli bir fırsattır. Bu fırsatı gelecek nesillerimiz adına çok iyi değerlendirmeliyiz"dedi.



"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"



Türkiye'de istikrarın kalıcı hale geleceğini ve demokrasinin sekteye uğratılamayacağını vurgulayan Başkan Bulutlar,"16 Nisan'da bir daha dönüşü olmayan ve Türkiye'mizi inşallah büyük medeniyetlere taşıyan modern Türkiye'ye taşıyacağız. Hiçbir ülkenin güdümünde olmadan sadece ayakları üzerinde durabilecek ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hep beraber el ele kol kola yürüyeceğiz gün olacaktır inşallah 16 Nisan" diye konuştu. - ERZURUM