Başkan Böcek Van'da Sevgiyle Karşılandı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Van'da Sivil Toplum Kuruluşları'yla bir araya geldi. Van Ticaret Borsası, Muhtarlar Derneği ile toplantı yaptı, esnafı ziyaret etti.



Van'a giden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu tarafından karşılandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek'in ilk ziyareti Van Esnaf ve Sanatkarları Birliği (VESOB) Başkanı Muhittin Aydemir ve yönetimine oldu. Başkan Böcek daha sonra Van Şoförler Odası Başkanı Emin Tuğrul ile görüştü. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu ile de görüşen Başkan Böcek, Van'da ekonominin durumu hakkında fikir alış verişinde bulundu. Konuşmasında Antalya ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve turizme dayalı olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, özellikle son yıllarda ülkenin içinde bulunduğu olumsuzlukların her il gibi Antalya'yı da olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Böcek'in ziyaretlerinde Van Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Külay'da hazır bulundu.



Başkan Muhittin Böcek, STK görüşmeleri sonrasında Van sokaklarında esnafı ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Böcek, vatandaşlardan da yakın ilgi gördü. İki gün boyunca Van'da çeşitli temaslarda bulunduğunu ifade eden Muhittin Böcek, "Van ülkemizin çok özel illerinde biridir. Özellikle Van depreminden sonra bu ilimize karşı çok ayrı bir sevgi bağımız oluştu. Antalya ve de görev yaptığım ilçemiz Konyaaltı'nda Van'lı bir çok iş adamı, esnaf ve vatandaşımız yaşamakta. Ülkemizin içinden geçtiği bu süreci farklı illerde farklı kesimlerle değerlendiriyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları'yla zaman zaman görüşüyor karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Partililerimiz, oda temsilcileri, muhtarlar ve esnafımız tarafından son derece sıcak karşılandım. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyor, kendilerini Antalya'ya beklediğimi de belirtmek istiyorum" diye konuştu. - ANTALYA