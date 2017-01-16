Başkan Böcek, Arabaşı Gecesi'nde

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Konyalılar Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Arabaşı Gecesi'ne katıldı.



Antalya Konyalılar Derneği'nin üyeleri bu yıl ilki düzenlenen Arabaşı Gecesi'nde bir araya geldi. Antalya Konyalılar Derneği 1. Arabaşı Gecesi'ne, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek katıldı.



Arabaşı Gecesi'nin bu yıl ilkini düzenlediklerini ve bu etkinliği Antalya'da gelenekselleştirmek istediklerini ifade eden Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, birlik ve beraberlik duygularının bu tür etkinliklerle daha da arttığını söyledi.



Mevlana'nın 'ne olursan olur yine gel' diyerek herkesi kucakladığına işaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Bir millet ne kadar güçlü geçmişe sahipse o milletin geleceği de o kadar büyük olur. Türk milleti olarak çok köklü ve güçlü bir geçmişe sahibiz. Antalya ve Konya büyük iki şehirdir. Bu iki şehir mutlak dayanışma ve iş birliği içindelerdir. Buradaki Konya'lı vatandaşlarda bunun en güzel örnekleridir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, Başkan Böcek'e desteklerinden ötürü teşekkür etti. - ANTALYA