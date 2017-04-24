Başkan Bilal Demirci: Genç Çiftçilere 30 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek

AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verileceğini söyledi.



Demirci, projeden 18-40 yaş arası çiftçilerin kırsal kalkınma destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi çerçevesinde 30 bin lira'ya kadar hibe desteği yapılacağını bildirildi.



Başkan Demirci, "Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecektir" dedi.



Başvuruların kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler tarafından yapılabileceğini kaydeden Başkan Demirci, başvuruların genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il-ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şartı bulunduğunu belirtti.



Genç çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili proje başvurusunda bulunabileceğine işaret eden Demirci, "Tebliğ çiftçiler; hayvansal üretime yönelik olarak(büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve tesis yapımı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve tesis yapımı, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği ve tesisi yapımı, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı), bitkisel üretime yönelik olarak(kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi), yöresel ürünler ile tıbbı aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projelerinden herhangi birine başvurulabilecektir" diye konuştu.



Başkan Demirci, projelerin Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirileceğini sözlerine ekledi.



Son olarak Başkan Demirci, "Başvurular genç çiftçiler tarafından projeyi uygulayacağı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerinde 07 Nisan 2017 tarihinde başladı ve başvurular 5 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek" şeklinde konuştu.(MB-EFE) - KÜTAHYA