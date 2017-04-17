Başkan Başsoy: "O İnsanların En Hayırlısı, Allah'ın İnsanlar Arasından Seçtiği Doğruluk Timsali,...

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed SAV'in yeryüzünü şereflendirişinin, miladi 1446'inci yıl dönümünü idrak etmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.



Başkan Başsoy yaptığı yazılı açıklamada, "O insanların en hayırlısı, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsali, Muhammed-ül Emindi.



O, Bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanlığa bahşedilmiş bir nimettir. Yüce Mevla'nın ifadesi ile alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. ve şüphesiz O evrensel ve mükemmel bir ahlak üzeredir.



O'nun aracılığı ile insanlığa gönderilen İslam dini de tebliğin başlangıcından zamanımıza kadar uzanan süreçte; rahmet, adalet, paylaşım, barış, insan hakları, eşitlik, kadın hakları ve güvenlik gibi önemli ilkeleri her zaman önde tutarak umutsuz ve çaresiz insanların ümit ve ışık kaynağı olmaktadır.



Bu gün bizlere düşen Onun bizlere miras olarak bıraktığı bu değerlere sıkı sıkıya bağlanmaktır.



Sevgili Peygamberimizin kutlu doğumunun miladi 1446'nci yıldönümünün, cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi. - ERZİNCAN