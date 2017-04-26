Başkan Başsoy Güreşçileri Yalnız Bırakmadı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Türkiye Güreş Federasyonu 12-13 yaş Grekoromen Türkiye Şampiyonası için Erzincan'da bulunan 18 ilden yaklaşık 241 sporcuyu öğlen yemeğinde ağırladı.



Gerçekleştirilen yemekte bir konuşma yapan Başkan Başsoy "Ata sporumuz güreş her zaman olduğu gibi milli manevi değerlerimize bağlı gençler yetiştirmeye devam ediyor. Bu nedenle ben sizleri ve Türkiye Güreş Federasyonunu tebrik ediyorum. Bu gün burada ülkemizin dört bir yanından sporcu bulunuyor. Birlik ve beraberlik içinde spor yapıyorlar. Bizlerde bu sporcular gibi birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. İnşallah bu salondan Koca Yusuflar, Yaşar Doğular çıkacak. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Sizleri Can Erzincan' da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki yıllar dünya ve Avrupa şampiyonalarının da şehrimizde yapılmasını temenni ediyorum." dedi. - ERZİNCAN