Başkan Başsoy'dan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Başsoy mesajında şu düşüncelere yer verdi:



"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 97. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir kıvançla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, ülkemizi işgale teşebbüs edenlerin karşısında, Türk Milletinin vatanına sahip çıkmak gayesiyle Milli İradeyi hakim kıldığı gündür. Millet, İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerinde kurduğu Gazi Meclisi her daim canı pahasına korumuştur. Kurtuluş savaşında yara almayan meclisimiz ne acıdır ki 15 Temmuz sürecinde, üstelik kendi ordumuz tarafında yara almıştır. İçimizdeki hainlere yine en güzel cevabı halkımız verdi. Vatanına devletine, iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Şunu herkesin bilmesini isterim ki millet iradesi dışında hiçbir güç, milletimiz ve devletimiz üzerinde hak ve yaptırım iddia edemez. Bugün bu güç üzerinde vesayet denemeleri yapanlar, milli iradeye rağmen bu devleti gayrimeşru yöntemlerle ele geçirmeye çalışanlar her zaman hezimete uğrayacaktır. Sizler, dünyanın en şanslı çocuklarısınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı sizlere armağan ederken, sizlerin bu ülkenin geleceği olduğunuzu görüyordu. Sizlere düşen en önemli görev, başta Cumhuriyetimiz olmak üzere, ecdadımızın bu millete miras bıraktığı tüm değerleri korumak ve sahip çıkmaktır. Geleceğin gelişmiş ve dünyada önemli bir güç haline gelmiş Türkiye'sini sizler kuracaksınız. İnanıyorum ki; Türk Çocukları sadece bu milletin ya da bu devletin değil dünya'nın geleceğine sevgi, barış ve dostluk ışığı yayacaktır.



Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve hemşehrilerimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZİNCAN