Başkan Başsoy'dan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bitki Parkını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyarette Başkan Başsoy'a Başkan Yardımcıları Karabey Atıcı ve Sami Mollaoğulları eşlik etti.



Göreve geldiği günden bugüne kadar daha yeşil ve daha modern şehircilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Başsoy; "Geçtiğimiz yıl yüz binlerce çiçeği toprakla buluşturduk. Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bitki Parkında şehrin yeşillendirilmesi için ilimizin iklimine uygun fidan ve çiçeklerin yetiştirilmesini sağlıyoruz. Bu yıl sadece kış ayları için 250 bin çiçek fidesi toprakla buluşturulmak üzere uygun koşullarda saklanarak, toprakla buluşmayı bekliyor." dedi. - ERZİNCAN