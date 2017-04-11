Başkan Baran Körfez Romanlar Derneği Başkanını Ziyaret Etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci'yi ziyaret etti.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 16 Nisan'da yapılacak referandum a sayılı günler kala çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan İsmail Baran, SKM Başkan Yardımcısı Şaban Aydın ile birlikte Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci'nin evine konuk oldu. Başkan Baran ve beraberindekiler roman vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Baran, Roman vatandaşların her zaman milletine, vatanına ve bayrağına sahip çıktığını belirtti.



Türkiye'de son 15 yılda yapılan yatırımlardan daha da fazlasını yapabilmenin yolunun referandum dan geçtiğine işaret eden Başkan Baran, "Bizler AK Parti Belediyeleri olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve isteklerinizi en güçlü şekilde karşılayabilmek adına belli noktalarda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat son 15 yılda bütün engellemelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde hizmet alanında büyük bir yol kat edildi. Köprülerden havalimanlarına, barajlardan enerji santrallerine kadar Uluslararası sahada ses getiren birçok devasa projeye imza atıldı. Şimdi ise önümüzde kritik bir referandum oylaması var. İnşallah hep birlikte bu süreci de başarıyla geçip hizmet faaliyetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyeceğiz" diye konuştu.



Roman vatandaşlar ise daha güçlü bir Türkiye için 'evet' vereceklerini belirtti. - KOCAELİ