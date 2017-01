Başkan Baran, Körfez'de Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

2016-2017 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı bitmesiyle birlikte, öğrenciler karnelerine kavuştu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'da çocukların heyecanına ortak oldu.



2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Körfez'de de karne heyecanı yaşandı. Körfez'de karne dağıtım töreni ise protokolün de katılımıyla Körfez Petkim Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Nüfus Müdürü Muazzez Arslan, İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu, veliler ve öğretmenler katıldı.



Okul Müdürü Murat Şendoğan'ın ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, "2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi sebebiyle öğrencilerimizin karne heyecanını yürekten paylaşıyor, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.



Okutan'ın ardından da Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Yarınlara dair umutlarımızı, hedeflerimizi hep taze tutan yavrularımızın heyecan içerisinde beklediği karne dağıtımını bugün hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana önce çocuklarımız, gençlerimiz dedik. Eğitim alanında bir eksiklik yaşamamaları için çalışmalarımızı güçlendirerek sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Onlar Ülkemizin yarınlarını teslim edeceğimiz fidanlarımız. Geleceğimiz onlara, onlar bize emanetler" şeklinde konuştu.



Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da konuşmasında, "Ülkesine son nefesine kadar sahip çıkan, vatanı için mücadele eden, bilgili, kültürlü, ahlaklı insanlar olarak kendinizi yetiştirin. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor ve hayatınız boyunca başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmalar sonrasında spor dallarında ve TEOG sınavında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Kick boks müsabakalarında Kocaeli birincisi olan Sıla Güneş'e, voleybol müsabakalarında Kocaeli ikincisi olan kız voleybol takımına ve Kocaeli üçüncüsü olan erkek voleybol takımına ödüllerini Başkan İsmail Baran verdi. TEOG sınavında da ilk dörde giren Sıla Soyartik, Ayşenur Akdemir, Öykü Örgüt ve Ömer Faruk Sert'e de plaketlerini Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can takdim etti.



Tören, öğrencilere öğretmenler tarafından karnelerinin teslim edilmesi sonrasında sona erdi. - KOCAELİ