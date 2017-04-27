Başkan Baran, Gün Işığı Derneği'nin Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Gün Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağan genel kurulunda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gün Işığı Derneği'nin sosyal belediyecilik için önemine vurgu yaptı.



Körfez Belediyesi bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek amacıyla kurulan Gün Işığı Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın başkanlığında gerçekleştirilen kongrede, faaliyet ve denetim raporu onaylandı. Derneğin çalışmalarının yer aldığı slayt gösterisiyle başlayan toplantıda, değerlendirmeyi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran yaptı. Derneğin faaliyetlerini daha da arttıracaklarını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Yapacak daha çok işimiz var. Belediyeciliğin standartları her geçen gün daha da artıyor. Biz bir sanayi kentiyiz. Bu yüzden nüfusumuz da her sene artıyor. Suriye'den gelen misafirlerimiz de var. 2023 hedeflerini 'sosyal belediyecilik' anlayışıyla Körfez olarak yakalamamız lazım" dedi.



Gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında dernek binasında kısa bir gezinti yapılırken, iş adamları, sanayiciler ve esnafın yardımıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kıyafetler incelendi. - KOCAELİ