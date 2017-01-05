Başkan Baran, 2017 Projeleri Hakkında Konuştu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 2017 yılında hayata geçirilecek projeler için 120 milyon liralık bütçe ayrıldığını belirtti.



Kocaeli'nin ilk 'yeşil bina' özellikli kamu binası olacak olan Sarnıç Han da da çalışmalar hızla devam ederken, İlimtepe'de hayata geçirilecek olan Kültür Merkezi'nin ihalesi de yapıldı. İhaleyi kazanan firma bu ay içerisinde hafriyat çalışmalarının startını verecek. İlimtepe'ye ulaşımı daha da rahatlatacak olan duble yol çalışması devam ederken, Körfez Devlet Hastanesi'nin hemen yan tarafından da bir yol daha açılarak ulaşım daha da kolaylaştırılacak. Körfez'de tarihi yapıların yeniden gün yüzüne çıkarılması ve halka kazandırılması adına sürdürülen çalışmalar kapsamında da Hereke Kalesi'nde restorasyon çalışması sürüyor. Hereke Kalesi ile birlikte; Taşköprü bölgesindeki tarihi Kutluca Köprüsü'nde de çalışmalar devam ediyor.



Çalışmalar hakkında bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Sadece Yarımca'ya yapılan üniversite yetmezdi. Orası içinde proje önce 700 öğrenci için tasarlanmıştı. Biz onu 4 bin 500 öğrenci için yeniden tasarladık. Şimdi Hereke'de bir fakülte yapma adına çalışmalar sürüyor. Hedefimiz bu yıl içinde ihalesini yapmak. Tabi Körfez'e bu da yetmezdi; İlimtepe'de de bir üniversitemizi hayata geçireceğiz. Sevindikli'de hayata geçirdiğimiz Er Meydanı sadece güreş değil, tarihi sporlar içinde kullanılıyor. Hemen 600 metre yakının da da bir gölet var. Şimdi göletin etrafında ağaçlandırma çalışmamız var. Yapacağımız yürüyüş yollarıyla meydanı ve göleti birbirine bağlayacağız. Göletin etrafı güzel bir mesire alanına dönüşecek" dedi. - KOCAELİ