Başkan Bakırlıoğlu Karda Kayıp Düşünce Ayak Bileğinin 3 Yerinde Çatlak Oluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Günyüzü İlçe Başkanı Yaşar Bakırlıoğlu, geçirdiği kaza sonucu buzda kayarak düşünce ayak bileğinin 3 yerinde çatlak oluştu.



Başkan Bakırlıoğlu, kazayı Eskişehir Oto Galericiler Sitesinde geçirdi. Bir iş için siteye giden Başkan Yaşar Bakırlıoğlu, araçların arasında giderken buzlu zemin yüzünden ayağı kayarak düştü. Çevredeki galerici esnaf tarafından çağırılan ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve ayak bileğinin 3 yerinde çatlak tespit edilen Bakırlıoğlu tedavisi yapılıp ayağı alçıya alındıktan sonra taburcu edildi. Evinde istirahat eden İlçe Başkanı Yaşar Bakırlıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR