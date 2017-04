Başkan Bakıcı'nın Şehitler Haftası Mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Mesajında, "Ölürsem şehidim, kalırsam gazi anlayışıyla, vatanı ve dini uğruna bir an bile tereddüde düşmeden gaza eden kahraman ecdadımız, yüzyıllarca İslam'ın sancaktarlığını yapmıştır" diyen Başkan Bakıcı "Yaşadığı bütün olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen, son nefesine kadar bu cennet vatan uğruna göğsünü siper eden, Yahya Kemal'in ifadesiyle İslam'ın son ordusunun mensupları olan dedelerimiz ve son yıllarda terör sebebiyle kaybettiğimiz evlatlarımız, Allah'a can verip karşılığında cenneti alarak, Peygamber Efendimizin "Eğer en yüksek makam olan Peygamberlik makamında olmasaydım, şehitlik makamının kazandırdığı bu büyük ayrıcalığı defalarca yaşamak isterdim" diyerek yücelttiği ve teşvik ettiği, dünyada ulaşılabilecek en yüksek rütbeye de erişmiş oldular. Vatanımızı kanları canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik, bütünlük ve iç huzurumuzu bozmaya çalışan her türlü direnişe karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuzu bir ömür boyu ödeyemeyiz. Bu vesile ile başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve bugüne kadar bu vatan için canlarını vermiş olan tüm aziz şehitlerimizi, bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde belirtti. - BİLECİK