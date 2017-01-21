Başkan Bakıcı'nın Bilecik Ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik'te İl SGK Müdürü Adem Bedir ve Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Yaycıoğlu'nu ziyaret etti.



Bilecik'te ilk olarak SGK İl Müdürü Adem Bedir'i makamında ziyaret eden Başkan Bakıcı, burada bir süre sohbet etti. Yapılan sohbetin ardından Başkan Bakıcı İl Müdürü Bedir'e çalışmalarında başarılar dileyerek oradan ayrıldı. Ardından Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Yaycıoğlu'nu ziyaret eden Başkan Bakıcı, burada da Bozüyük'te bulunan yeşil alanlar ile ormanlık alanlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bozüyük'te yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Bakıcı, yeni yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında fidan temini konusunda İl Müdürü Yaycıoğlu'ndan destek istedi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı, Yaycıoğlu'na misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK