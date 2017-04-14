Başkan Bakıcı Maçta Kolu Kırılan Oyuncuyu Evinde Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor futbolcularından ve geçtiğimiz hafta oynanan Akpınar Spor maçında kolu kırılan Ersan Kara'yı evinde ziyaret etti.



Ziyaret sırasında Başkan Bakıcı'ya Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu eşlik ederken, genç futbolcu Ersan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Bakıcı'ya teşekkür etti. Ersan Kara'ya biran önce sağlığına kavuşarak yeşil sahalara dönmesini temenni eden Başkan Bakıcı, takımın durumu ve maçlar ile ilgili sohbet etti. - BİLECİK