Başkan Bakıcı İş Yeri Açılışına Katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, iş yeri açılışına katılarak sahiplerine işletmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük İsmet İnönü Caddesi üzerinde hizmete giren bir döner salonunun açılışına katıldı. İşletme Sahibi Berna Can tarafından karşılanan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yanı sıra açılışa İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, TSO Başkanı Buğra Levent, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte işletme hizmete girdi. Başkan Bakıcı "İş yeriniz ilçemize hayırlı olsun" diyerek bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. - BİLECİK