Başkan Bakıcı'dan Referandum Değerlendirmesi

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucunu değerlendiren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "Milletimiz, yarınlarımız için 15 Temmuz dirilişini 16 Nisan yükselişi ile şahlandırdı. Bu referandum ile ülkemizin geleceğine her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan koalisyon hastalığı, Allah'ın izniyle milletimizin feraseti ve dirayeti ile Türk siyasetinden silinmiştir" dedi.



Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının Türk milletine hayırlar getirmesini dileyen Başkan Bakıcı, referanduma yüksek düzeyde bir katılım olmasının Türk milletinin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Aziz Türk milletinin tarihi bir karar verdiğini vurgulayan Başkan Bakıcı, sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getiren, "evet" veya "hayır" diyen herkese teşekkür etti. Bu referandum ile Türkiye'nin çok önemli bir demokrasi sınavı verdiğini vurgulayan Başkan Bakıcı, "Bu sonuçla ülkemiz yeni bir başlangıca yelken açmıştır. Ülkemizin önündeki sıkıntıları, engelleri, kaldıracak yeni sistem ile birlikte inşallah istikrarın hakim olup kalkınmanın giderek artacağı bir döneme giriyoruz. Milletimiz, yarınlarımız için 15 Temmuz dirilişini 16 Nisan yükselişi ile şahlandırdı. Kardeşliğimizi birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bugünden daha iyi olacağız. Yeni Anayasa, sistemdeki tıkanıklıkları ortadan kaldırarak demokrasimizin standartlarını yükseltecek, milli birliğimizin ve ekonomimizin daha da güçlenmesini, Türkiye'nin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak. Türkiye'nin yakın siyasi tarihine baktığımızda, ilerleme ve kalkınmanın, siyasi istikrarın sağlandığı dönemlerde gerçekleştiği görülmekte. Türkiye, ancak güçlü bir ekonomi ile ayakta kalabilir. Yeni Anayasa kalıcı bir güven ve istikrar ortamını tesis edecektir. Büyük Türkiye'yi, çocuklarımızın geleceğini 80 milyon hep beraber sağduyu ile inşa etmek üzere çalışmalıyız. Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Sandık geride kaldı, artık aydınlık geleceğimiz için durmadan, yorulmadan çalışma günüdür" dedi.



Ayrıca Bozüyük'ten 'Evet' çıkması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Başkan Bakıcı "Gönül isterdi ki ilçemizdeki Evet- Hayır oy oranlarında ülke genelini yakalayabilelim. Ancak çıkan sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar, en güzel karardır. Vatandaşlık görevini yerine getirip sandığa giden tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK