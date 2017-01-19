Başkan Bakıcı'dan Öğrencilere Tatil Hediyesi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bekir Aral İlkokulu'nu ve Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerin sömestr tatilini güzel bir biçimde değerlendirebilmeleri amacıyla kitap dağıttı.



Bozüyük Belediyesi tarafından 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine 45 bin adet hikaye kitabı, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine 2 bin adet deneme sınavı kitapçığı dağıtıldı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilk olarak Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, YGS sınavına hazırlanan son sınıf öğrencilerine deneme sınavı kitabı dağıttı. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Bakıcı, üniversiteye giriş sınavlarının gençlerin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Geleceğinize yön verecek bu sınavda sizlere bizlerin de katkısı olsun istedik. İnşallah hayal ettiğiniz üniversite ve dilediğiniz mesleğe kavuşursunuz" diyerek, öğrencilere başarılar diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik'in de bulunduğu ziyarette Başkan Bakıcı, Okul Müdürü Murat Akgündüz ile de bir süre görüşerek sohbet etti.



Ardından Bekir Aral İlkokulu'na geçen Başkan Bakıcı, burada da ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine 10'ar kitaptan oluşan setler halinde hazırlanan hikaye kitaplarını dağıttı. Burada öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Bakıcı'ya Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli de eşlik etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Bakıcı, öğrencilerin sömestr tatilini kitap okuyarak güzel bir biçimde değerlendirebilmeleri amacıyla hikaye kitabı hediye ettiklerini belirterek, "Dönem boyunca çok çalışıp yoruldunuz. Dinlenmeyi hak ettiniz. Tatilde bol bol dinlenip kitap okuyun. Okuma kitaplarınızda bizden size karne hediyesi ve tatil için güzel birer armağan olsun" dedi. Okulda son olarak beslenme saati yapan ana sınıfı öğrencilerine misafir olan Başkan Bakıcı, minik öğrencilerle birlikte sofra duası okudu. Minik öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı onlara çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK