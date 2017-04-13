Başkan Bakıcı "Bireyleri Sağlıklı Olan Toplumlar Sağlıklı Olabilir"

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "Sağlık Haftası" nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Mesajında, "İnsan hayatında hiçbir kavramla yeri değiştirilemeyecek olan sağlık, herkesin insan olmaktan dolayı kazanmış olduğu bir haktır" diyen Başkan Bakıcı; "Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dizeleriyle ifade ettiği gibi sağlık, hiçbir şeyle değeri ölçülemeyecek kadar önemli bir nimettir. Sağlık, ayrı ayrı her bir insan için önemli olduğu kadar, huzurlu ve mutlu bir toplum için de son derece önemlidir. Zira, ancak ve ancak bireyleri sağlıklı olan toplumlar sağlıklı olabilir, gelişim gösterebilir. Bu sebeple, bir ülke için sağlık hizmetlerinde ulaşılan nokta, o ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ülkemizin sağlık hizmetlerinin sunulmasında son yıllarda ulaşmış olduğu seviye de bu açıdan sevindirici ve gurur vericidir. Ben bu duygu ve düşüncelerle sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz, kutsal mesleklerini en iyi şekilde yerine getiren hekimlerimizin, hemşirelerimizin, sağlık personellerimizin ve tüm hemşehrilerimin Dünya Sağlık Haftası'nı kutluyor, sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi. - BİLECİK