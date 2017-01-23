Başkan Babaş: "Kırık Barajı, 3 Yıl İçinde Tamamlanacak"

S.S. Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 60'ıncı Olağan Genel Kurulu'na katılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun kurtuluşunun turizmde olduğunu belirterek, Kastamonu'da yapılan genel ve yerel yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.



Ilgaz Tüneli ve Havalimanının ulaşımda, yeni Devlet Hastanesi'nin ise sağlık alanında şehre kattığı değerin öneminin büyük olduğunu ifade eden Başkan Babaş, Kırık Barajı'nın üç yıl içerisinde tamamlanacağını, Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde ise çalışmaların 2017 içerisinde başlayacağını açıkladı. Atıl vaziyette duran Özel Uğurlu Hastanesi binası için tüm Kastamonu'nun birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Başkan Babaş, spor alanında yapılan yatırımların kentin ekonomisine kattığı değeri ise hafta sonu Galatasaray'ı yenen Karabük örneğiyle verdi.



Kastamonu'nun büyük şehir olma yolunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Başkan Babaş, "Kastamonu'da tarihi ve kültürel bir doku var. Bu konu çok önemlidir. Bizler bu yönde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Projelerimizin bulunduğu bölgenin ticaretini canlandıracak olmasından ötürü öneminin büyük olduğu düşüncesindeyim. Nasrullah Meydanımızın projesini bugün ihaleye çıkıyoruz. Buranın biran önce tamamlanmasıyla bölgedeki esnafımız daha canlı bir ticaretin içerisinde olacak. 17 Şubat'ta Teleferik Projemiz ihaleye çıkacak. Yine Bakırcılar Çarşısı ve 2'nci Etap Sokak Sağlıklaştırma projelerimiz ihalesi en kısa zamanda gerçekleştirilecek. Kasaplar Çarşısı projemiz için esnaflarımızla son yaptığımız görüşmenin ardından onların isteği doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. Bu proje için yılmadan, bıkmadan ve usanmadan çalışmaları sürdüreceğiz. Ticari aks şehrin güneyine kaymaktadır. Bunu önlemek adına hazırladığımız projelerin önemi büyüktür. Bizler bu projeleri yaparken esnaflarımız mağdur olmayacaktır. Onun için de çalışmalar yapacağız. Gerek Nasrullah Meydanı gerekse diğer projelerimizle ilgili hiçbir esnafımızı mağdur etmemek bizlerin hedefidir" dedi.



Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde çalışmaların bu yıl içerisinde başlayacağını bildiren Başkan Babaş, "Üzerinde çok durduğum bir diğer proje Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'dir. Gerçekten çok iyi ve önemli bir projedir. Burada yerle ilgili küçük ayrıntılar kaldı. Yeni yapılacak sanayi artık şehrin içerisinde kalmayacak. Yeni sanayi sitesinin yeri şuanda 2B askısından indi. Belirlenen arazi kooperatif tarafından alınarak en kısa zamanda çalışmalar başlayacaktır. Şehrin geleceği açısından bu proje çok önemlidir" diye konuştu.



Kastamonu Belediyesi olarak tarihi konakları ve sokakları restore ettiklerine dikkat çeken Başkan Babaş, "Bunlar çok önemli. Çünkü ilimizin geleceği bacasız sanayi dediğimiz turizmde dedir. Bunun aksini kimse söyleyemez. Herkes yolun doğru olduğu kanaatinde. Bundan dolayıdır ki bizler var gücümüzle dört koldan çalışarak tarihi projelerimizi tamamlayacağız. Kastamonu hem gelen hem de yerel anlamda ciddi hizmetler alıyor. Ilgaz Tüneli, Hava Limanı, Yeni Devlet Hastanesi ve Kırık Barajı bu yatırımların başında geliyor. Özellikle Ilgaz Tüneli, ulaşımda çok büyük bir konfor sağlıyor. Bu projenin devamı var. Devamında ilimize uzanan 19 kilometrelik bir yol var. Burada 255 metre viyadük, 3 kilometre tünelin ihalesi yapılarak kısa zamanda bitecek" şeklinde konuştu.



Kırık Barajı'nın üç yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Babaş, "Sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan Kırık Barajı, hemen yeni yolun yanında yer alıyor. Bölgenin kalkınması açısından bu proje çok önemlidir. İlimiz için çok ciddi projeler. Baraj üç yıl içerisinde bitecek. Kırık Barajı hem zirai sulama hem de içme suyu temini açısından hayati önem taşıyor. Barajın tamamlanmasıyla birlikte zirai üretim artacağı gibi milli ekonomiye katkısı da 52.7 milyon TL'lik bir katkı sağlayacak. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan aksı tamamlayacak olan Kastamonu İnebolu yolu projesinin de hızla tamamlanması planlanıyor. Bu projenin de üzerinde çok duruluyor. Kısaca Kastamonu gerçekten hızla gelişiyor ve büyük şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Yeni çıkacak mevzuatta tahmin ediyorum ilimiz kısa zamanda büyük şehir olacaktır. Buda büyük bir avantajdır. Kastamonu zaten bölgenin en köklü şehridir. Osmanlının 16 sancağından biri olan Kastamonu'daki tüm değerlerimizi korumak için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin sistemi gerçekten hem çok önemli hem de çok güzel işlediğini söyleyen Babaş, şöyle konuştu: "Küçük problemler olsa da kuruluş amacıyla yaptıklarıyla gerçekten esnaflar için mükemmel bir sistem. Bu sistemi hem kuranlara hem de devam ettirenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. İlimiz sporu bugün yabana atılabilir bir şey değil. Kentin ekonomisi için esnaf için çok önemli. Bakın bu hafta komşumuz Karabük, Galatasaray'ı yendi. Her yerde bugün Karabük'ün galibiyeti konuşuluyor. Bu maçlar olduğunda kentin ticareti üzerinde büyük bir etkisi var sporun. Biz bunun için çalışıyoruz. Sadece spor olsun diye değil şehre ekonomik kazanımlar sağlamak adına bu adımları atıyoruz. İnşallah bizlerde bu seviyelere geleceğiz."



"Birde atıl vaziyette duran özel bir hastanemiz var. Bizler elimizden geldiği kadar konuyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Çok ciddi kararlar alma aşamasındayız. Kastamonu'nun ve bölgenin ihtiyacı olan bir proje şuanda atıl vaziyette yatıyor. Burada herkese görev düşüyor. Bana da sizlere de görev düşüyor. Uzun zamandır bunun için girişimlerde bulunuyorum. İnşallah kısa zamanda buranın da Kastamonu'nun hizmetine girebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel bir hastane olacağına inancım var. Tabi bunun için buradaki sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Bunun içinde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz." - KASTAMONU