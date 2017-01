Başkan Babaş, Kastamonu Belediyespor'u Galibiyetinden Ötürü Kutladı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şampiyonluk için mücadele ettiği Yeni Mahalle Belediyespor'u deplaslanda yenerek galibiyet elde eden Kastamonu Belediyespor'un oyuncularını tebrik etti.



Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, son üç yılın şampiyonu Yeni Mahalle Belediyespor'u Ankara'da deplasmanda devirerek büyük bir galibiyete imza attı. Kastamonu Belediyespor, aldığı bu galibiyetle hem liderliğe hem de şampiyonluğa ortak oldu. Nefes kesen karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakibine şans tanımayan Kastamonu Belediyespor, Yeni Mahalle Belediyespor önünde ilk yarıyı 16-11 önde kapadı. Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol takımı karşılaşmanın ikinci yarısında da Yeni Mahalle'nin farkı kapatmasına izin vermeyerek salondan 29-27'lik galibiyetle ayrılmasını bildi.



"Takımımızı yürekten kutluyorum"



Ankara'da alınan muhteşem zaferin ardından açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bayan hentbol takımı yönetimini, oyuncularını ve teknik ekibini yürekten kutladığını belirtti. Başkan Babaş, son üç yılın şampiyonu Yeni Mahalle Belediyespor'un deplasmanda yenebilmenin önemine değinerek, "Biz her işimizde ekibimizle ve halkımızla başarıya ulaşıyoruz. Bayan hentbol takımımızın aldığı bu galibiyette onların iyi bir ekip olduğunu ve şampiyonluğa ulaşabilecek düzde olduklarını gösterdi. Bizler her alanda olduğu gibi sporda da ilimizin hak ettiği noktalara gelebilmesi adına elimizden gelen desteği vereceğiz. Bir önceki yıl Avrupa'da final oynayan takımımızın bu yıl şampiyonluğa ortak olması beklenmedik bir durum değil. Ben takımımızın sezonu şampiyonlukla da bitireceği inancını taşıyorum. Ben tekrar bayan hentbol takımımızın her bir ferdini kutluyor, bu başarıların devamını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU