Başkan Babar Referandumda 'Evet' Diyeceğini Açıkladı

Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Dernek Başkanı Gani Babar, referandum da 'evet' diyeceklerini açıkladı.



16 Nisan'da ki Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili referandum un Ülkemiz için çok önemli olduğunu kaydeden Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Dernek Başkanı Gani Babar,konunun parti meselesi olmadığını kaydetti.



Gani Babar, Türkiye'nin menfaatinin her şeyin üzerinde olduğunu ve Türkiye'nin menfaati için referandum da 'evet' diyeceklerini açıkladı.



Gani Babar açıklamasında, "Bu referandum da Allah kısmet ederse oyumuz 'evet' tir. Türkiye'nin menfaati için 'evet' diyeceğiz. Bütün Dünya Cumhurbaşkanımız üzerine oynuyor. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ülkemize sahip çıkacağız. Onlar istedikleri kadar bize kötülük etmeye kalksınlar. Allah'ın yardımı ile bu kötülüklerin ve oyunların üstesinden geleceğiz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi getirdiği nokta ortadadır. Türkiye bu gün Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere el pençe durmuyorsa bu Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Biz bunun için 'evet' diyoruz" dedi. - ADIYAMAN