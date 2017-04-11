Başkan Ayrancı'dan Kırka Polis Merkezine Ziyaret

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı, 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle, Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği Kırka Polis Noktasında görev yapan polislere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Ayrancı'dan Kırka Polis Merkezine Ziyaret

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı, 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle, Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği Kırka Polis Noktasında görev yapan polislere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yönetim kurulu üyesi Nurullah Can ile beraber gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Ayrancı; "Emniyet teşkilatımızın 172'nci kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

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