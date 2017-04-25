Başkan Aydın Mesire Alanındaki Çalışmaları İnceledi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Karşıyaka Mahallesinde mesire alanında yapılan çalışmaları inceledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlık Mesire Alanında çalışmaları inceleyen Aydın, doğal doku bozulmadan tasarlanan ve görsel olarak farklı bir yapıya sahip olacak olan mesire alanında çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve kamelyaların yapımının devam ettiğini, bulaşık yıkama alanları, lavabo ve tuvaletlerin ise tamamlandığını belirtti.



Mesire alanının 110 dönümlük bir alan üzerine yapıldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:



"Karşıyaka Mesire alanı Haziran sonunda hizmete açılacak. Toplam 110 dönüm alanda farklı farklı fonksiyonlar bulunuyor. İçerisinde değişik aktiviteler barındıran bir proje. İnanıyorum ki bu yönüyle Sivas'ın en güzel, en çekici mesire alanımız burası olacak. Hem Karşıyaka bölgemiz için hem şehrimizin güney bölgesi için ayrı bir çekim merkezi olacak. Dolayısıyla her Sivaslı'nın beğeneceği, gelip hoşça vakit geçireceği, akrabasını misafirini gönül rahatlığıyla ağırlayabileceği bir bölge olacak. Ayrıca tepenin en hakim noktasında çok amaçlı bir restoran ve benzeri ihtiyaçları karşılayacak projemiz de var. O kısım yap-işlet-devret modeliyle yapılıyor. Bu alanda Ağustos sonunda tamamlanacak. Buranın yapımında emeği olan herkese teşekkür ediyorum."



Aydın'a incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan eşlik etti.