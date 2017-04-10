Başkan Aydın Gıda Bankasına Destek İstedi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankasına destek çağrısı yaptı.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın, Hayat Ağacı Derneğine katkı sağlayan esnaf, iş adamı, bürokrat ve farklı meslek mensubu hayır sahipleri ile Kütük Ev'de bir araya geldi.



Gıda Bankasına yapılan yardımları gider olarak gösterilebildiğini anlatan Aydın, esnaf ve iş adamlarından destek istedi.



Aydın, israfı önlemek ve insan onuruna yakışan bir yardım sistemi oluşturmak düşüncesi ile kurulan Hayat Ağacı Derneğinin, 12 yıldan beri ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu, aileleri ile yardım alan çocukların, yardım aldıklarını bilmediğini belirtti.



Esnaf ve iş adamlarının Gıda Bankasına bağışladığı ürünleri gider olarak gösterebildiğini belirten Aydın, Hayat Ağacı Derneğine bağışlanan ve dağıtılan ürünlerin tamamının kayıt altında olduğunu, buradan yararlanmanın tek şartının ihtiyaç sahibi olmak olduğunu ifade etti.



AK Parti Sivas MilletvekilleriHilmi Bilgin ve Mehmet Habib Soluk'da Hayat Ağacı Derneğinin kurulduğu günden bugüne kadar yardımları ile destek sağlayan hayır sahiplerine teşekkür etti.



Programa TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ile Hayat Ağacı Derneğine katkı sağlayanlar katıldı.