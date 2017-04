Başkan Aydın: "En Önemli Vizyonumuz Eğitim"

Eyüp'teki eğitim çalışmaları ve projeler hakkında görüş alışverişi yapmak üzere toplantı düzenlendi.



Eyüp Merkez Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ve Eyüp ilçesinde bulunan okulların müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüp'te yaşayan her vatandaşımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek perspektifi açısından eğitimin ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim belediye olarak en önemli vizyonlarımızdan birisi de eğitimdir. Eyüp Belediyesinin Simurg Yaygın Eğitim programı, ilçedeki tüm insanlara dokunacak bir eğitim çalışmasıdır. Bu yaygın eğitim çalışmasında çok iddialıyız. Çalışmalarımız, çocuklarımızın başarısını, kişisel yapılarını, çevre durumlarını olumlu anlamda etkiliyor" şeklinde konuştu.



"Eyüp'teki eğitimin kalitesinden kendimi sorumlu hissediyorum"



Eyüp'teki eğitimin kalitesinden kendisini sorumlu hissettiğini belirten Başkan Aydın, Milli Eğitim ve STK'larla işbirliği yaparak eğitim projelerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Belediye imkanlarıyla, öğrencilerin okul dışında da bilgi ve görgülerini artırmaya çalıştıklarını ifade eden Aydın, "Yaklaşık 5 bin civarında öğrencimiz Simurg projesinden faydalanıyor. İlçemizin son yıllarda sınavlarda başarı oranları artmaya başladı. Her şey gençlerimiz için, her şey çocuklarımız için, her şey insanımız için, dolayısıyla her şey geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımız için" dedi.



Belediye Başkanı Aydın'a eğitime katkıları dolayısıyla teşekkür eden Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ise ilçedeki eğitim kalitesinin artması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek "Okul müdürlerinin gayretleriyle eğitim seviyemizi daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu konuda gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti. - İSTANBUL