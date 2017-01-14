Başkan Aydın, Birlikte Siyaset Yaptığı Arkadaşlarıyla Buluştu

Belediye Başkanı Sami Aydın, 2002 yılında Sivas'ta AK Parti'de birlikte yola çıktığı arkadaşlarıyla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamada, başkan Aydın'ın 2002 yılında AK Parti'de birlikte yola çıktığı arkadaşlarıyla Susamışlar Konağında buluştuğu belirtildi.



Birlikte yola çıktığı, arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Aydın, "Sivas'ın bugüne gelmesinde, siyasi anlamda yapılan çalışmalarda hepinizin emeği var. Belki ülkemizin kat ettiği mesafelerde direkt ve dolaylı olarak katkılarınız var. Hem şahsım, hem kurumum, hem de partim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.