Başkan Ayanoğlu'dan Belediye Personeline Takdirname

Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, ilçede meydana gelen su arızasında olumsuz hava şartlarıma rağmen gideren belediye personeline takdirname vererek teşekkür etti.



Araç ilçesinin tamamına yakın bir kesiminde sıkıntıya yol açan su arızasının giderilmesi için -15 dereceye varan soğuk hava şartlarında aralıksız çalışan belediye personeline, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu teşekkür etti. Başkan Ayanoğlu, makamında kabul ettiği belediye personeline ayrıca takdirnamede vererek onurlandırdı. Personelle sohbet eden Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, "İlçemize hizmet adına zor şartlar altında özveri ve fedakarlıkla çalışan sizleri canı yürekten kutluyorum. El ayak tutmayan dondurucu bir havada yaptığınız hizmet şahsıma yada kuruma değildir doğrudan Araç halkınadır. Kişiler yada yönetimler gelip geçer asıl olan millete hizmettir. Sizler bu sorumluluk bilinciyle ekip ruhu içerisinde gösterdiğiniz gayretle takdire şayan ve gurur verici bir tablo ortaya koydunuz böyle bir ekiple çalışmaktan gurur duyuyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU