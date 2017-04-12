Başkan Avcu, Köprü İnşaatını İnceledi

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Kırkağaç Deresi üzerinde yapımı devam eden ve 3 mahalleyi ilçe merkezine bağlayacak köprünün inşaatını inceledi.



Çekirdekli, Babaköy ve Bademli mahallelerinden ilçe merkezine daha rahat ulaşımın sağlanması için yapılan köprü inşaatı sürüyor. Şantiye alanında incelemelerde bulunan Avcu, bir sorunun daha çözüldüğünü belirtti.



Köprünün 13 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte olduğunu belirten Avcu, "Çekirdekli, Babaköy ve Bademli mahallerimize sözümüz vardı. Bu sözü de yerine getirerek 3 mahallemize geniş ve kaliteli köprü kazandıracağız. İki aracın çok rahat geçebileceği bu köprüyü halkımızın hizmetine sunacağız. Yılların sorununa yine kalıcı bir çözüm getirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.