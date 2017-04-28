Başkan Atilla, Vatandaşların Sorun ve Taleplerini Dinledi

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otobüs durağında incelemelerde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki durakta vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Atilla, otobüs durağında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara oyuncak dağıttı.



"Kentimizi halkımızla beraber yönetiyoruz"



Büyükşehir Belediyesi'nin sorunları çözmek için çalıştığını belirten Başkan Atilla, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımızı seviyoruz, onların günlük hayatta sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kentimizi halkımızla beraber yönetiyoruz. Sokakta vatandaşın ayağına giderek isteklerini soruyoruz. Projelerimizi de buna göre yürütüyoruz" dedi.



Başkan Atilla, durakta bir halk otobüsüne binerek vatandaşın Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu. Başkan Atilla, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için yaptığı klimalı durağı inceledi. - DİYARBAKIR