Başkan Atilla, Polis Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe genelinde sürdürdüğü ziyaretler kapsamında ilçe girişindeki polis noktasını ziyaret ederek polislerle sohbet etti.



İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar'la beraber kontrol noktasına gelen Başkan Atilla, burada görev yapan polislerle sohbet etti. Görevli polisler tarafından Başkan Atilla'ya çay ikram edilirken Başkan Atilla, polislere görevlerinde başarılar diledi. Başkan Atilla, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer uykumuzda rahat uyuyorsak bu kahraman polislerimizin sayesindedir" dedi. Ceylanpınar güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği için önemli olduğunu ifade eden Başkan Atilla, vatandaşa da görev düştüğünü söyledi. Başkan Atilla, "Sadece askeri ve polisiye tedbirlerle teröre karşı mücadele etmemiz yetmiyor. Halkımızın da duyarlı olması lazım. Halkımız ufak bir şüpheli durum gördüklerinde hemen 155'i aramaları gerekmektedir"dedi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar da başkan Atilla'nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bütün polis arkadaşlarla 24 saat görev yaptıklarını vatandaşlara da seslenerek polisin uygulamama yapmaması durumunda kendilerini bilgilendirmelerini rica etti. Duyar, Ceylanpınar'ın önemine işret ederek buradan çıkacak olası bombaların Allah korusun başka yerlerde patlamasına ve üzücü hadiselerin yaşanmasına neden olduğunu dile getidi. Duyar, her daim halkımızın güvenliği için görevi başında ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA