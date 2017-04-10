Başkan Atilla, Özbeklerin Kutlu Doğum Etkinliğine Katıldı

Özbek Türkleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kutlu Doğum etkinliğine katılan Belediye Başkanı Menderes Atilla, Özbeklerin Kutlu Doğum Etkinliğine katıldı.



Özbek Mahallesi Kapalı Semt pazarında kutlu doğum etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe ve Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program imam hatip öğrencilerinin seslendirdiği ilahilerle sürdü. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Menderes Atilla, söz ve kelimelerle Hz. Peygamberin anlatılamayacağını belirterek, "O insanlık için inen bir güneş, büyük bir medeniyetin kurucusudur. Peygamber efendimizden önce insanlar vahşet içindeydi. peygamberimiz geldikten sonra insanlık kendine geldi. Ancak biz Müslümanlar peygamberin eylemleriyle hareket etmiyoruz. Söylemlerini kullanıyor ancak onun gibi hareket etmiyoruz. işimize geldiği gibi hareket ediyoruz" dedi.



Ümmet coğrafyasında başı beladan kurtulmayan İslam ülkeleri olduğunu belirten Başkan Atilla, "Neden bu belalar bizim başımıza geliyor? Bunun sebebi bizim Kur'an'ı ve Hz. Peygamberin sünnetini unuttuğumuz içindir" ifadelerini kullandı. Programda konuşan Kaymakam Ahmet Karatepe ise kutlu doğum gerçeğinin ölüm gerçeğini de ortaya koyduğunu belirterek, "Eğer bu dünyadan göç etmeseydi o da Hz. Peygamber olurdu. Hz. Allah 'Eğer sen olmasaydın yerleri ve gökleri yaratmazdım' diyor peygamberimiz için. Eğer yüce rabbimiz Hz. Peygamberin canını aldıysa bizler kim oluyoruz ki" şeklinde konuştu.



Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin de Hz. Peygamberden önce büyük bir cahiliye dönemi yaşandığını belirterek Hz. Ömer'in iman etmeden önce kızını nasıl diri, diri toprağa gömdüğünü hatırlatarak, İslamiyet ile adaleti ile tanındığını vurguladı.



Konuşmaların ardından Özbeklerin geleneksel Özbek pilavı ikram edildi. İkramın ardından Hz. Peygamberin sakalı şerifi programa katılanların ziyaretine açıldı. - ŞANLIURFA