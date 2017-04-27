Başkan Atilla: "Gençlerimizin Mutluluğu İçin Çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale gezisine gönderilecek öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Cumali Atilla, gençlerin mutluluğu için çalıştıklarını söyledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale gezisine gönderilecek TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Geziye gidecek öğrenciler ve öğretmenlerle makamında bir süre sohbet eden Başkan Atilla, öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinledi.



Gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz



Öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Başkan Atilla, "Gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize katkı sunacak projeleri önemsiyoruz. Öğrenciler, Çanakkale'de şanlı tarihimizin yazıldığı yerleri görecek. Bu, öğrencilerimizin geçmişini öğrenme adına faydalı olacaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmalıyız" diye konuştu.



Öğrenciler daha sonra Başkan Atilla tarafından Çanakkale'ye uğurlandı.



Projede 100 öğrenci yer alıyor



Proje kapsamında 100 öğrenci, uçakla İstanbul'a gitti. Öğrenciler, 4 günlük ziyaret kapsamında Kocaeli'nde Darıca Hayvanat Bahçesi, Bilim Merkezi, Kağıt Müzesi, Gayret Gemi Müzesi'ni ziyaret edecek. Daha sonra Çanakkale'ye geçecek öğrenciler, şehitliği ve tarihi mekanları ziyaret edecek. - DİYARBAKIR