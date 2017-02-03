Başkan Atilla'dan Esnaflara Ziyaret

Sur ilçesinde esnafları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazını kılan Atilla, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, vatandaşlarla sohbet etti, esnafların sorunlarını dinledi. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Atilla, esnaflara hayırlı işler diledi. - DİYARBAKIR