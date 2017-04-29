Başkan Atasoy, Burgan Bank Başkanı Ajeel'i Ziyaret Etti

Sanayici İş Kadınları ve İşadamları Konfederasyonu Genel Başkanı Emine Atasoy, Kuveyt ziyareti kapsamında Burgan Bank Başkanı Majed Al Ajeel'i ziyaret etti.



Ziyarette Burgan Bank Kuveyt Cumhuriyeti İdare Meclisi Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik diplomatları ve ticaret danışmanı Kerim Doğanay da hazır bulundu.



Ziyarette konuşan Burgan Bank Başkanı Majed Al Ajeel, "Kuveyt Devleti ziyaretiniz için teşekkür ederim" dedi. Konuşmasının ardından Başkan Ajeel, Burgan Bank'ın yurtiçi ve yurtdışı yatırımları ve bankacılık sistemi hakkında Başkan Atasoy'a bilgiler verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanayi İş Kadınları ve İş adamları Konfederasyonu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Burgan Bank'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin bilincindeyiz ve yakından takip ediyoruz. Türk iş dünyası olarak Kuveyt Türk Bankası ve Burgan Bank'ın yatırımları için bu iki bankayla birlikte çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ