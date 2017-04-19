Başkan Ataş Muhtarlarla Buluştu

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş muhtarlarla istişare ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.



Alparslan Türkeş Parkında gerçekleşen toplantıya, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ve çalışma ekibiyle beraber çok sayıda muhtar katıldı. Toplantıda, 2016 yıllarında yapılan hizmetler ve 2017 yapılacak hizmetlerle alakalı muhtarlarla istişare edildi ve bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca, muhtarların istekleri, önerileri ve şikayetleri alınarak değerlendirileceğinin sözü verildi.



Başkan Ataş burada yaptığı konuşmada, "'Pınarbaşımız çok geniş bir coğrafyaya sahip, sizlerin de bildiği gibi çok sayıda mahallemiz var. Sizler tarafından dilekçelerle tarafıma ulaşan taleplerinizin bazıları görevim dışarısındadır. Fakat ben ve ekibim hiçbir zaman işten kaçmadı, bu bizim işimiz değil deyip kenarda beklemedi. Dolayısıyla her türlü talebiniz tarafımızdan karşılanmaya çalışılmaktadır. Geçmiş dönemlerde çok fazla işler gerçekleştirdik. Nasıl ki bize bazı istekler için geliyorsunuz, aynı şekilde görevlerini yapmaları için diğer kurumlara da gidiniz. Hakkınız olan hizmeti isteyiniz, hiçbir kurum size hizmeti keyfine göre getirmek durumunda değil. Görevi olduğu için getirmek zorunda. Bizler kendi imkanlarımızla çok büyük başarılara imza attık, şimdi geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Sizlerin desteğiyle daha yapacak çok işimiz var. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ