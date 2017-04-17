Başkan Ataç'tan Referandum Açıklaması

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yapılan referandum hakkında yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamasında, Türkiye'nin çok önemli bir referandum sürecinden geçtiğini hatırlatan Ataç, "Sandık başına giderek oyunu kullanan ve halk iradesinin sandığa yansıması için çaba gösteren vatandaşlarımıza öncelikle teşekkür ederim. 'Evet' diyenin de, 'hayır' diyeninde bizim gözümüzdeki yeri birdir. Bunu referandum çalışmaları sırasında da dile getirdik" ifadelerini kullandı.



Referandum sürecinde Eskişehir'in birbirine anlayışla yaklaştığına dikkat çeken Başkan Ataç, açıklamasının devamında ise şunları belirtti:



"Eskişehir özelinde bakacak olursak, tercihini nasıl kullanmış olursa olsun, insanların birbirlerine anlayışla yaklaştığı barışçıl bir havada geçti. Bu Eskişehir'e de yakışan bir durumdu. Eskişehir, tercihini ortaya koyarak Cumhuriyet'e bağlılığını, halk iradesinin, bir kişinin iradesinden üstün olması gerektiği düşüncesini onayladı. Ülke genelinde, genel olarak, demokratik olmayan OHAL uygulamalarının yaşamın her alanında kendisini hissettirdiği ve bu yolla 'Hayır çalışmalarının engellendiği', devlet olanaklarının 'Evet çalışmalarının hizmetine sunulduğu' bir seçim oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulası ve zarflarına ilişkin kendi aldığı kararı çiğnemesi de, bu seçimlere gölge düşüren bir başka konuydu.Halkımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - ESKİŞEHİR